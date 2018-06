B II: Spitzentrio steht vor lösbaren Aufgaben

In der Fußball-Kreisliga B II gehen die vorderen drei Teams am siebten Spieltag als Favorit in ihre Partien. Tabellenführer Mittelbiberach empfängt Mittelbuch, Verfolger Mettenberg spielt zu Hause gegen Ellwangen. Beim Dritten Haslach ist Rot zu Gast. Die Partie zwischen Schemmerhofen/Ingerkingen und Sießen beginnt am Sonntag, 27. September, um 13 .15 Uhr in Schemmmerhofen. Alle anderen Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen.

Der noch ungeschlagene Spitzenreiter FC Mittelbiberach trifft auf den von Marcel Übelhör trainierten SV Mittelbuch. In den letzten vier Partien konnten beide Team je zweimal gewinnen. Dabei fielen immer mindestens vier Treffer, es kann also eine torreiche Partie erwartet werden.

Viele Tore verspricht auch die Partie zwischen dem SV Orsenhausen und dem SV Fischbach. Die Tabellennachbarn kassierten bisher zusammen bereits 27 Gegentreffer. Beide hatten vor der Saison mit einer vorderen Platzierung geliebäugelt. Doch derzeit stecken beide in einem Formtief und verloren zuletzt jeweils dreimal in Folge. Besser läuft es zurzeit bei der SG Mettenberg, die den SV Ellwangen empfängt. Die SGM gewann die letzten drei Partien und steht zu Recht auf dem Relegationsplatz. Bei Absteiger Ellwangen hat die Zahl vier eine besondere Bedeutung: Der SVE holte aus vier Spielen vier seiner fünf Punkte auswärts und ist somit viertbestes Auswärtsteam. Jedoch klemmt es in der Offensive: Lediglich vier Tore erzielten die Ellwanger bisher.

Ebenfalls in der Erfolgsspur ist der SV Haslach, der sich mit den FV Rot duelliert. Der SVH hat die doppelte Anzahl an Punkten auf dem Konto und drängt auf den Relegationsplatz. Rot läuft derzeit den Erwartungen hinterher, konnte aber vor Wochenfrist mit einem Sieg Selbstbewusstsein tanken. Selbstbewusstsein, das gegen Haslach nötig sein wird. Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen ist bislang zu Hause noch sieglos und empfängt die SF Sießen. Aktuell haben die SF die bessere Form und sind favorisiert. Eine sehr solide Saison spielt bis dato der TSV Hochdorf. Zum ersten Mal misst sich der TSV mit dem SV Burgrieden II, der am Tabellenende steht und seit fünf Partien auf einen Sieg wartet. (mafu)