Bürtsch trainiert weiter Wackers Frauenteam

Die Fußballerinnen des FC Wacker Biberach werden auch in der kommenden Saison von Rüdiger Bürtsch gecoacht. Co-Trainer bleibt Armin Owesle. Das teilt Wackers Abteilungsleiter Uwe Ehing mit. „Erfreulicherweise haben 20 Spielerinnen für die nächste Saison in der Bezirksliga zugesagt“, so der 43-Jährige.