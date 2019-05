Bürgerstiftung schüttet 25 000 Euro aus

Die Bürgerstiftung Biberach hat kürzlich auf ihrem Stifterforum zum vierzehnten Mal über ihr vielfältiges bürgerschaftliches Engagement informiert.

Am 13. September 2005 wurde die Bürgerstiftung Biberach von Hubertus Droste von der Volksbank mit dem Ziel gegründet, Aktivitäten und Projekte zur nachhaltigen Entwicklung in der Stadt Biberach und ihrer Region zu fördern. Das Stifterforum bildet im Sinne größtmöglicher Bürgerbeteiligung das bürgerliche Fundament der Bürgerstiftung.

Wie die Stiftungsvorsitzende Gisela Eggensberger informierte, werden in diesem Jahr 14 Projekte mit insgesamt 25 000 Euro unterstützt, und da ist noch Luft nach oben, wenn sich aktuelle Notwendigkeiten weiterer Hilfen zeigen. Ende 2018 verfügte die Stiftung über ein Vermögen von knapp 1,3 Millionen Euro.

Gisela Eggensberger stellte dann die in diesem Jahr unterstützten Projekte vor. Je 500 Euro erhielten das Evangelische Jugendwerk („Biberach spielt“ und „Mobiler Jugendraum“), das Lokale Bündnis für Familie („Klappe Kinderkino“) und die Evangelische Kantorei und die St.-Martins-Chorknaben („Matthäuspassion“). Fünf Projekte erhielten je 1000 Euro: Der Waldkindergarten für Anschaffung von Materialien für die Kinder, die DLRG-Ortsgruppe Biberach für Ausstattung des Vereinsheims, das Evangelische Jugendwerk für einen mobilen Jugendraum für die Jugendarbeit, der Betroffenenverein für Menschen mit seelischen Erschütterungen als finanzielle Hilfe bei der Vereinsgründung und schließlich das stiftungseigene Projekt „Ein Klassenzimmer im Grünen“, Stichwort Streuobstwiese.

Die Initiative Bürger für Bürger erhielt für ihren Bring- und Fahrdienst 1350 Euro, die TG Biberach konnte für 1500 Euro Sportgeräte für die Kindersportschule KISS anschaffen. 3000 Euro gingen an den Zonta-Club für den Fonds „Altersarmut von Frauen in Biberach“. Dieselbe Summe erhielt das stiftungseigene Projekt „Integration – Einzelhilfen“. Das Ferienwaldheim Hölzle bekam für eine Blockhütte für Kinder mit Behinderung 5000 Euro. Die Finanzierung des fast 50 000 Euro teuren Bauvorhabens ist damit gesichert. Und ebenfalls 5000 Euro erhielt das Budget für Flüchtlingshilfen und Hilfen für bedürftige Nichtflüchtlinge für Projekte wie Sprachförderung, Unterstüzung von Vorbereitungsklassen, Papier-Frieden. Damit gemeint ist Hilfe bei behördlichen Angelegenheit, Ausfüllen von Formularen etc.

Mali-Schüler drehen Film

Stiftungsrätin Nadja Scharfe unterhielt sich mit zwei jungen Männern, die jeder für seine spezielle Situation von der Stiftung unterstützt wurden. Sie sprach mit dem jungen Syrer Saeed Al Moghrabi (26). Er kam vor dreieinhalb Jahren nach Deutschland, da er in seiner Heimat nicht hätte weiterstudieren dürfen und kurz vor dem Master hätte abbrechen müssen. Hier konnte er einen Deutsch- und Integrationskurs machen und weiter studieren, arbeitete in Praktika erst in Ulm, jetzt bei der Volksbank Biberach. Lukas Krug, Lehrer an der Mali-Gemeinschaftsschule, hatte mit seinen Schülern und Darstellern vom Dramatischen Verein einen hübschen Film über die Streuobstwiese und deren Pflege gedreht: „Wiesenzeit“, von dem er einige Ausschnitte zeigte. Großvater Hans Beck sprach in dem Film mit seiner Enkelin über das Verhältnis zur Natur und erzählt ihr Vergangenes über die Streuobstwiese der Familie. Krug und seine Mitstreiter haben den Film in fünf Tagen über die Wochenenden gedreht.

Die Stiftungsratsvorsitzende Eva Maria Dünkel verabschiedete abschlißend Dietmar Patent nach fünfjähriger Mitgliedschaft aus dem Gremium. An dessen Stelle tritt Frank Mosthof. Beide sind leitende Mitarbeiter der Volksbank. Peter Seils war nach langjähriger Mitgliedschaft bereits im März ausgeschieden.

Werner Krug und Peter Barth vom Trio „MundArt“ präsentierten mit ihren Gitarren drei textintensive Songs, einer derer nach Tom Waits, aber mit dem schönen Schwäbisch der Gruppe über Biberach, Schützenfest und Oberschwaben.