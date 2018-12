Bürgerfragestunde führt zu lautstarken Unstimmigkeiten

Wenig vorweihnachtlich hat die letzte Biberacher Gemeinderatssitzung im alten Jahr am Montagabend begonnen. Der Grund: die Bürgerfragestunde.

Einmal pro Monat findet sie statt. So hat es der Gemeinderat vor längerer Zeit festgelegt. Für diesen Monat hatte sie bereits in der Sitzung am 10. Dezember stattgefunden. Aus welchem Grund auch immer war auf einigen Versionen der Tagesordnung für die Sitzung an diesem Montag eine Bürgerfragestunde angekündigt, unter anderem auch in der Sitzungseinladung, die auf der Internetseite der Stadt abrufbar war.

Bürger beharrt auf seinem Standpunkt

Das führte zu Unstimmigkeiten. Ein Bürger, der ohnehin jede Bürgerfragestunde dazu nutzt, um Stadtverwaltung und Gemeinderat wegen vermeintlicher bewusster Benachteiligung in eigenen Bauangelegenheiten zu kritisieren, hatte den Punkt „Bürgerfragestunde“ auf besagter Tagesordnung entdeckt, war in den Sitzungssaal gekommen und beharrte lautstark auf seinem Recht, Fragen stellen zu dürfen.

Auch der Hinweis von Oberbürgermeister Norbert Zeidler, dass der Punkt Bürgerfragestunde im Amtsblatt „Biberach kommunal“ nicht abgedruckt gewesen sei – und das allein sei maßgeblich – überzeugte den Mann nicht.

Gemeinderat stimmt schließlich ab

Schließlich ließ der OB den Gemeinderat darüber abstimmen, ob es eine Bürgerfragestunde geben solle. Bei einer Ja-Stimme (Linken-Stadtrat Ralph Heidenreich) und zwei Enthaltungen lehnte der Rest des Gremiums eine Bürgerfragestunde ab.

