Bürgerentscheid: Stadtforum wirbt um viele Ja-Stimmen

Knapp vier Wochen vor dem Bürgerentscheid über die Zukunft des Pestalozzihauses hat das Stadtforum Biberach die heiße Phase des „Wahlkampfs“ eingeläutet. Der Verein, der sich für Erhalt und Sanierung des Gebäudes in der Wielandstraße einsetzt, hängt dazu im Stadtgebiet Plakate auf.

„Stimmen Sie mit Ja“, steht auf den Plakaten, die von einem großen Foto des Pestalozzihauses dominiert werden. Auf inhaltliche Argumente verzichtet der Verein und verweist lediglich auf bisherige Erfolge im Zusammenhang mit der Sanierung des Roten Baus, dem Erhalt der alten Fußgängerbrücke am Bahnhof und dem Erhalt des Gebäudes in der Schulstraße 26. „Wir wollen die Bürger mit den Plakaten einfach immer wieder daran erinnern, dass sie am 24. Juni auf jeden Fall am Bürgerentscheid teilnehmen sollen“, sagt Hagen Vollmer, Vorsitzender des Stadtforums.

50 Plakate hat der Verein von der Stadtverwaltung genehmigt bekommen. Diese sollen in den nächsten Tagen vor allem an wichtigen Ausfallstraßen in Biberach und den Teilorten an Laternenmasten befestigt werden. „Wir haben noch weitere Plakate gedruckt“, sagt Vollmer. Diese sollen an Geschäftsleute verteilt werden, die sie dann in ihre Schaufenster hängen können. Auch postkartengroße Infoblätter will das Stadtforum noch verteilen.

Mindestens 20 Prozent der rund 25 000 Wahlberechtigten müssen mit Ja stimmen, wenn das Ansinnen des Stadtforums erfolgreich sein soll. „Das ist nicht unerheblich“, sagt Vollmer. „Viele gratulieren uns bereits, aber im Moment haben wir lediglich den Teilerfolg erreicht, dass es überhaupt zum Bürgerentscheid kommt.“ Dazu hat der Verein bei einem Bürgerbegehren die notwendigen Unterschriften gesammelt. „Wenn wir auch für den Bürgerentscheid die Stimmen an der Haustür sammeln könnten, würden wir die 20 Prozent auf jeden Fall erreichen“, ist sich Horst Karle, Mitglied in Stadtforum, sicher. Jetzt müsse der Bürger selbst aktiv werden.

Abstimmen darf man beim Bürgerentscheid am 24. Juni übrigens bereits ab 16 Jahren. Aber gerade da sieht Vollmer ein Problem. „Wir merken, dass sich gerade junge Leute kaum für das Thema interessieren.“

Was macht das Stadtforum, wenn der Entscheid aus seiner Sicht scheitert? „Dann ist das ein Zeichen, dass wir noch nicht genug Überzeugungsarbeit geleistet haben“, sagt Vollmer. Man wolle die Bürger dann erst recht für alte, erhaltenswerte Bausubstanz in der Stadt sensibilisieren. „Die Bürger sollten nicht immer denken, dass die Stadtverwaltung es in ihrem Sinne schon recht machen wird“, wirbt Vollmer für mehr aktives Bürgerengagement. Im Übrigen ist er zuversichtlich, dass die notwendige Mehrheit für den Erhalt des Pestalozzihauses zusammenkommt.

Keine Plakate, aber vier Führungen

Die Stadtverwaltung wird vor dem Bürgerentscheid am 24. Juni keine Plakate mit einer Abstimmungsempfehlung aufhängen. „Wir haben unsere Argumente im Infoschreiben genannt, das an die Haushalte verteilt wurde“, sagt Pressesprecherin Andrea Appel auf Nachfrage der SZ. Auch weitere Gruppierungen, Parteien oder Fraktionen hätten nach ihrer Kenntnis momentan nicht geplant, per Plakate oder weitere Infoschreiben eine Wahlempfehlung für den Bürgerentscheid abzugeben.

Für alle, die sich vor Ort ein Bild vom Zustand des Pestalozzihauses machen wollen, bietet die Stadt vier Führungen durch das Gebäude an. Sie finden am 8. und am 15. Juni, jeweils ab 17 Uhr, sowie am 16. Juni um 10 und um 11 Uhr statt.

300 Bürger nehmen an Briefwahl teil

Am Bürgerentscheid kann man sich auch per Briefwahl beteiligen. Seit vergangener Woche ist dies im Biberacher Rathaus möglich. „Rund 300 Bürger haben ihre Stimme auf diese Weise bereits abgegeben“, sagt Pressesprecherin Andrea Appel. Briefwahlunterlagen kann man auch mit der Wahlbenachrichtigung oder online beantragen unter: www.biberach-riss.de