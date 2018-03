Bürgerbeauftragter des Landes in Biberach

Der erste Sprechtag von Volker Schindler, Bürgerbeauftragter des Landes Baden-Württemberg, außerhalb von Stuttgart findet am Dienstag, 20. März, im Rathaus in Biberach statt. „Der direkte Kontakt zu den Menschen vor Ort ist mir besonders wichtig“, so Schindler. Es werde immer wieder der Wunsch geäußert, ein Problem persönlich darzustellen. Mit den auswärtigen Sprechtagen wolle er deshalb insbesondere die Bürger erreichen, denen eine Anreise nach Stuttgart zu aufwendig ist.

Natürlich richte sich die Einladung nicht nur an die Biberacher, sondern an die Bürger aus der ganzen Region. Wegen seiner zentralen Lage zwischen Ulm und Bodensee habe er sich deshalb bewusst für Biberach als Ort für den ersten Sprechtag entschieden, so Volker Schindler.

Biberachs OB Norbert Zeidler freut sich, dass Biberach als Ort ausgewählt wurde. „Persönliche Ansprechpartner zu haben, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Neben den lokalen Angeboten der Bürgerfragestunde und der Bürgersprechstunde, haben Bürger nun die Gelegenheit, direkt mit dem Bürgerbeauftragten des Landes zu sprechen, ohne dafür eine weite Anreise auf sich nehmen zu müssen.“

Der Bürgerbeauftragte hat 2017 seine Arbeit aufgenommen. Er leistet unabhängige und überparteiliche Unterstützung; seine Hilfe ist kostenfrei. Bürger können sich bei Problemen und Schwierigkeiten mit Behörden des Landes an ihn wenden. Außerdem ist er Ansprechpartner für Beschwerden über die Arbeit der Landespolizei. Auch Polizeiangehörige können ihre Eingaben direkt an ihn richten. Nicht zuständig ist der Bürgerbeauftragte für Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung.