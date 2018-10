„Was ist für Sie Gesprächsstoff?“ wollten die SZ-Redakteure Gerd Mägerle und Tanja Bosch am Samstagmorgen auf dem Wochenmarkt von den Bürgern wissen. Viele hatten den Aufruf dazu vorab in der Zeitung gelesen und Themen und Anregungen, vor allem aus den Bereichen Sicherheit und Verkehr, mitgebracht. Die Redaktion sichtet diese Themen nun und wird die Vorschläge, die eine hohe Relevanz besitzen in den nächsten Wochen in die Berichterstattung aufnehmen.