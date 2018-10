Büchner-Preisträgerin in Biberach zu Gast

Die in Stuttgart geborene Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff kommt am Donnerstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr zu einer Lesung in den Bachsaal des Martin-Luther-Gemeindehauses. Die liest dort auf Einladung des Evangelischen Erwachsenenbildungswerks und der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde . Sibylle Lewitscharoff lebt heute in Berlin und wurde für ihr literarisches Werk vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, dem Kleistpreis und dem Georg-Büchner-Preis.

Grundfragen der Religion, die ja immer auch Grundfragen des menschlichen Lebens sind, tauchen regelmäßig in den Romanen Lewitscharoffs auf. Als studierte Religionswissenschaftlerin hat sie einen weiten und zugleich genauen Blick auf religiöse Themen und eine besondere literarische Nähe zu Martin Luthers sprachgewaltiger Bibelübersetzung. Davon zeugt auch ihr zuletzt veröffentlichtes Buch, das sie mit dem irakisch-deutschen Autor Najem Wadi herausgegeben hat: „Abraham trifft Ibrahim – Streifzüge durch Bibel und Koran“.

Lewitscharoff wird Stücke aus ihrem letzten großen Roman „Das Pfingstwunder“ lesen – eine wunderbar leichtfüßige, humorvolle und wortgewaltige Geschichte über einen Dantekongress in Rom, bei dem, als an Pfingsten die Kirchenglocken erklingen, die merkwürdigsten, ja wundersamsten Dinge passieren. Ebenso werden von der Autorin Stücke eines neuen, noch nicht veröffentlichten Romans zum Besten gegeben. Die Buchhandlung Ratzeburg stellt einen Büchertisch mit einer Auswahl ihrer Werke.