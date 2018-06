Bücherei bietet E-Learning-Kurse an

Online lernen wo und wann man will – die Stadtbücherei macht’s möglich. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Biberach bietet die Stadtbücherei ab sofort eine Vielzahl von „E-Learning“- und „Blended-Learning“-Kursen an. Damit unterstützt das Medieninformationszentrum die Weiterbildungsinteressen und das lebenslange Lernen einer breiten Öffentlichkeit.

Über die Lernplattform „Ilias“ können Interessenten mit ihrem Leseausweis der Stadtbücherei zeit- und ortsunabhängig Kurse in den Bereichen Fremdsprachen, Office-Anwendungen und berufliche Themen buchen. Begleitet werden die Kurse im Bereich Sprache und in den Office-Anwendungen durch regelmäßigen Unterricht mit Dozenten der Volkshochschule Biberach. Diese Unterrichtsform, auch „Blended Learning“ genannt, bietet die Möglichkeit, den Stoff selbst zu Hause am PC zu erarbeiten und dann mit einem Dozenten in der Lerngruppe der VHS zu vertiefen.

Um an den Kursen teilnehmen zu können, ist ein Leseausweis der Stadtbücherei notwendig, der in der Stadtbücherei persönlich oder in der VHS online beantragt werden kann. Folgende Kurse für „Blended Learning“ bieten Stadtbücherei und VHS an: Fremdsprachen, darunter Englisch und Business Englisch, Deutsch und Deutsch für den Beruf, Spanisch, Französisch, Italienisch sowie Office-Kurse. Im Bereich E-Learning stehen die Plattformen „video2brain“ mit 2400 Kursen zu unterschiedlichsten Themen sowie die Plattform „IWDL – Ich will Deutsch lernen“ mit dem Kursangebot Deutsch als Fremdsprache zur Verfügung. IWDL richtet sich unter anderem an Flüchtlinge und Zuwanderer. Bei „video2brain“ beträgt die Nutzungsdauer 96 Stunden pro Kurs.