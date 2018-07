Bücherei belohnt Bücherwürmer

Die Stadtbücherei Biberach lädt Schulkinder noch bis Samstag, 22. September zum Sommerleseclub ein. Das Motto lautet „Heiß auf Lesen“. Die Aktion richtet sich an alle Kinder, die nach den Ferien in die 5., 6., 7. oder 8. Klasse kommen. Es steht ein Clubregal mit Jugendbüchern bereit, die die Teilnehmer ausleihen können. Zudem gibt es verschiedene Clubtreffen. Los geht es am Donnerstag, 26. Juli, um 10 Uhr mit der Rallye „Der Ball ist rund“. Zum Abschluss des Sommerclubs winken Preise. Denn pro gelesenem Buch wandert ein Los in einen Topf. Anmeldekarten und Clubausweise bekommt man in der Stadtbücherei. Die Anmeldung ist kostenlos. Foto: Stadtbücherei