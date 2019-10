Bücher und Wein für einen gelungenen Abend

Die Stadtbücherei Biberach ist mit ihrer beliebten Veranstaltungsreihe „Genuss pur“ wieder außer Haus unterwegs gewesen. Nachdem die teilnehmenden Bücherliebhaber bereits ausgewählte Schokolade und Kaffee probieren konnten, fand die Veranstaltung diesmal in der Weinhandlung Weinhalt am Weberberg statt.

Inhaber Florian Fischer stellte zu den Büchern passende Weine vor und informierte über Herkunft und Herstellungsprozess. Natürlich durfte auch gekostet werden und es entspannen sich Diskussionen über Geruchs- und Geschmacksaromen der Weine. Das Team der Stadtbücherei hatte eine bunte Mischung an Büchern im Gepäck. „Die gemütliche Atmosphäre in kleiner Runde macht die Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem. Wir wählen Bücher aus, die uns persönlich gefallen, uns neugierig gemacht und berührt haben“, so Annette Fülle, Bibliothekarin und Organisatorin der Veranstaltung.

Der Krimi „Das Tal im Nebel“ von Lenz Koppelstätter sorgte mit seinem grummeligen Commissario Grauner und dem Südtiroler Flair für die richtige Einstimmung – dazu passend gab‘s einen Wein aus der Genossenschaftskellerei Kaltern. Die vorgestellten Bücher umfassten eine große Bandbreite – vom Krimi bis zum unterhaltsamen Reisebericht, hier war für jeden etwas dabei.

Stephan Orths „Couchsurfing in China“ nahm die Teilnehmer mit auf eine kurze Reise ins Reich der Mitte und „Mr. Doubler und die Kunst der Kartoffel“ von Seni Glaister ließ mitfühlen mit dem englischen Kartoffelbauer Doubler, dessen Leben im Alter noch mal neu beginnt. „Wir haben viel positive Rückmeldung bekommen. Das freut uns natürlich und bestärkt uns darin, die Veranstaltungsreihe auch in Zukunft fortzusetzen“, so Fülle.