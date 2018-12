Azubis packen in Einrichtungen mit an

Wie ist es, mit psychisch erkrankten Menschen zu arbeiten? Worauf gilt es bei der Pflege von Senioren zu achten? Was macht die Arbeit mit Behinderten aus? Jedes Jahr haben die Boehringer-Ingelheim-Auszubildenden in Biberach die Möglichkeit, dies bei der Projektwoche „Soziales Lernen“ herauszufinden. Eine Arbeitswoche verbringen sie in einer sozialen Einrichtung und unterstützen bei alltäglichen Aufgaben – egal, ob in der Behindertenbetreuung, der Altenpflege oder in der Psychiatrie.

Ziel dieses Perspektivenwechsels ist es, die individuelle Persönlichkeitsentwicklung zu stärken: „Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass die Hospitanz hilft, soziale Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und Toleranz zu erhöhen. Fast alle Teilnehmer haben in der Vergangenheit zudem davon berichtet, dass sie in der Projektwoche viel Lebensfreude, Zuversicht und Dankbarkeit von Menschen erlebt haben – speziell in Situationen, in denen sie dies nicht vermutet hatten“, sagt Thorsten Lehmann, Leiter der Ausbildung bei Boehringer.

Bereits seit 20 Jahren ist das Projekt fester Bestandteil des Ausbildung bei Boehringer. Die freiwilligen Teilnehmer stellt das forschende Pharmaunternehmen für eine Woche bezahlt frei. Im Vorfeld suchen sich die Azubis die sozialen Einrichtung aus, in der sie mit anpacken möchten. Die jeweiligen Ausbilder und eine auf das Themengebiet spezialisierte Agentur betreuen die Azubis während der Projektwoche sowie bei den Vor- und Nachbereitungen. In Workshops adressieren sie Themen wie den Umgang mit Vorurteilen, (Berührungs-)Ängsten und schwierigen Situationen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Rund 40 Teilnehmer nehmen jedes Jahr daran teil. In 20 Jahren haben so bereits 800 Boehringer-Ingelheim-Auszubis in insgesamt 50 Einrichtungen im Raum Biberach hospitiert.

Zum Abschluss der Projektwoche präsentieren die Teilnehmer ihre Erfahrungen vor Ausbildern, Kollegen und Vertretern der sozialen Einrichtungen. Die Erfahrung zeigte, dass diese Präsentationen für viele noch längst nicht den Abschluss des Projekts bedeuten. Vielfach engagieren sich die Azubis weiter in den sozialen Einrichtungen.