Axel Prahl flirtet mit dem Biberacher Publikum

Der Kommissar ging um. Nicht mit der Pistole. Er hatte seine Gitarren dabei und gleich ein ganzes Orchester. Axel Prahl und sein Inselorchester waren am Samstagabend in der Gigelberghalle in Biberach mit dem Musikprogramm „Blick aufs Mehr“ zu Gast. Anlässlich des 40. Geburtstags der Filmfestspiele hatte der Verein der Biberacher Filmfestspiele den Musikevent in den Süden geholt.

Prahl ist einer der beliebtesten Tatortkommissare. Viele, sehr viele, waren neugierig. Ein Schauspieler der Musik macht? Ja, das geht. Und wie! Der „Kleene“ war fantastisch. Das Publikum liebte ihn und er die Biberacher: „Ihr seid spitze.“

Mit Gitarre und Orchester

Der „Prahlabend“, grandiose zweieinhalb Stunden mit rockigen und sanften Klängen, Charme und Witz. Prahl auf der Bühne, das ist personifizierte Lebensfreude. Seit Samstagabend weiß das Biberacher Publikum, Axel Prahl beherrscht nicht nur exzellent die Schauspielkunst. Live auf der Bühne mit Gitarre und Orchester gibt er alles. Auch als Entertainer.

Seine Reibeisenstimme war an diesem Abend – wohl einer drohenden Erkältung geschuldet – noch kratziger als sonst. „Ich muss morgen früh in Berlin am Set sein, da wird man mich wohl synchronisieren müssen.“

„Unterstützend“ schätzte er dennoch ein regionales Bierchen, für einen kurzen Moment auch einen „illuminierten Taktstock“. Er flirtete mit dem Publikum. Gerne erhob es sich von den Plätzen, klatschte und übte sich im „Refrainnachsingen“. Biberacherinnen, gebt es zu, auch wenn ihr den Liebsten neben euch hattet, fragtet ihr euch: „Ist er nicht knuffig?“ Die Chemie Prahl/Publikum war perfekt. Und die Chemie Prahl/Inselorchester sowieso. Was für ein Vergnügen, die auf der Bühne „handgemachte“ Musik und Virtuosität des wunderbaren, fein verlesenen Orchesters genießen zu dürfen? Prahl und das Inselorchester ließen unter anderem Lieder aus dem Debütalbum, 2011 erschienen, „Blick aufs Mehr“ hören. Arrangements von sich, aber auch Kompositionen seines speziellen Freundes und musikalischen Leiter des Orchesters, Danny Dziuk.

Rappen wie Bushido

Neue Stücke seiner fast fertigen Scheibe „Mehr“ überraschten. Er kann nicht nur Rockröhre. Auch sanft, einfühlsam, wie ein französischer Chansonier mit sexy Reibeiseneffekt lässt er tief ins Herz blicken. Es geht um eine unvergessene Liebe, die weh tut. Die Sehnsucht, die Erinnerung und das Meer sind häufig Thema in den „Seemannsliedern“ des Schleswig-Holsteiners. Ja, der graue Vollbart und ein blau-weißes Ringelshirt, er mag es halt maritim. Seine Musik gepaart mit Prahl’schem Witz, oft Sarkasmus, macht „Prahl singt Prahl“ zum einmaligen Erlebnis. Er zieht sich mal kurz die Weste über den Kopf und rapt als Bushido. „Nun mache ich auf Deutsch“ und wir hören den scharfen Ton des Einen, an den wir nicht mal mehr denken mögen. „Alles Schöne muss vergehn, nur die Erinnerung bleibt“, eine Zeile aus einem Prahlsong.

Am Ende wurde er nochmals „auf die Bühne getrampelt und geklatscht“ Und er lieferte ein letztes Mal: „Halleluja....God save Biberach“. Er hätte noch mehr gegeben, aber es ging nicht mehr. Bleibt nur zu hoffen, dass dem sichtlich Angeschlagenen hinter der Bühne ein heißer Ingwershot gereicht wurde.