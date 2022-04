Autos stoßen beim Abbiegen zusammen

Zwei Autos sind am Freitagabend in Biberach beim Abbiegen zusammengestoßen. Gegen 22.25 Uhr wollte eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem Auto aus der Ulmer Straße nach links in die Memminger Straße abbiegen. Dabei übersah sie das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 48-Jährigen, die auf der Memminger Straße in Richtung Jordanei unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Die Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.