Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Etwa 4000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntag in Biberach.

Gegen 17.45 Uhr fuhr laut Polizei ein 52-Jähriger mit seinem Skoda von der Freiburger Straße in die Ulmer Straße. Er wollte in Richtung Birkendorf fahren und hielt zunächst an der Kreuzung an. Dann fuhr er weiter. Zu diesem Zeitpunkt kam dem Skoda ein 49-Jährigen mit seinem Mercedes entgegen. Der bog aus der Ulmer Straße nach links in Richtung Eisenbahnstraße ab und hatte Vorfahrt. Der Mercedes wurde wohl von dem 52-Jährigen übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.