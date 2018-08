Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Bei einem Unfall am Montag in Biberach sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 61-Jähriger fuhr kurz nach 12 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Biberacher Straße über den Zubringer zur Nordwest-Umfahrung. Dort wollte er nach links in Richtung Riedlinger Straße abbiegen, übersah dabei aber ein anderes Auto. Das kam von links und hatte Vorfahrt, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen. Dabei verletzten sich beide Fahrer. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Ein Abschlepper holte die Fahrzeuge ab. Laut Polizei ist ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 9000 Euro entstanden.