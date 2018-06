Automaten der Kreissparkasse Biberach funktionieren wieder

Auch die Kreissparkasse (KSK) Biberach war am Freitag zwischen 7 und 14 Uhr von der Störung im Netzwerk des des Sparkassenverbands Baden-Württemberg betroffen. Die Geldausgabeautomaten und Kontoauszugdrucker im Geschäftsgebiet der KSK funktionierten in dieser Zeit nicht mehr.

„Wir haben während dieser Zeit nache einem für solche Fälle vorbereiteten Notfallplan gearbeitet“, sagte KSK-Sprecherin Ursel Straub-Neumann. Kunden der KSK konnten in dieser Zeit Geldaus- und -einzahlungen an den Schaltern der Geschäftsstellen tätigen.

In den KSK-Regionaldirektionen Biberach, Ochsenhausen, Bad Schussenried, Bad Buchau, Laupheim und Riedlingen blieben die Kundenschalter deshalb auch während der sonst üblichen Mittagspause geöffnet. Für Kunden, die während der Zeit der Störung gebührenpflichtig Geld am Automaten einer anderen Bank abgehoben haben, werde man eine Lösung finden, so Straub-Neumann.

Die Kunden hätten auf den Automatenausfall nach ihren Informationen ruhig und gelassen reagiert, sagte Straub-Neumann. Viele hätten sich am Schalter verständnisvoll geäußert. Das Online-Banking der KSK sowie das Bezahlen mit EC-Karte in den Geschäften sei von der Störung nicht betroffen gewesen.