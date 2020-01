Autoknacker stehlen Navi

Unbekannte haben am Wochenende auf einem Firmengelände in Biberach ein Auto aufgebrochen. Das berichtet die Polizei. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag 21.30 Uhr und Sonntag 6.30 Uhr in der Rißstraße. Die Täter brachen den dort geparkten BMW auf und bauten das Radio-/Navigationsgerät aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.