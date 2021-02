Autofahrerin wird nahe Biberach schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen zwischen Winterreute und Hagenbuch gekommen. Eine 45-Jährige war kurz nach 8 Uhr auf der Fahrt in Richtung Hagenbuch. Am Waldrand war die Straße glatt, deshalb geriet ihr Auto ins Rutschen und prallte gegen einen Baumstumpf.

Die Fahrerin erlitt dadurch laut Polizei schwere Verletzungen. Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass die Feuerwehr die Verletzte befreien musste. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Totalschaden am Auto aus, den sie auf rund 5000 Euro schätzt.