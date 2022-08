Autofahrerin wechselt Fahrspur und verursacht Unfall

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Biberach unerwartet den Fahrstreifen gewechselt und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die 83-Jährige gegen 15.30 Uhr in der Waldseer Straße in Richtung Ummendorf unterwegs. An der Kreuzung Valenceallee ordnete sie sich mit ihrem VW Caddy auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Rindenmoos ein. Die ortsunkundige Seniorin bemerkte wohl, dass sie sich auf der falschen Fahrspur eingeordnet hatte. Ohne auf den Verkehr links neben ihr zu achten, fuhr die 83-Jährige geradeaus in Richtung Ummendorf weiter. Dort war eine 35-Jährige mit ihrem VW Polo unterwegs. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.