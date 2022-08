Autofahrerin übersieht rote Ampel

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist es gekommen, weil eine Autofahrerin eine rote Ampel übersehen hat. Das berichtet die Polizei.

Gegen 9.15 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit ihrem VW in der Waldseer Straße in Richtung Jordanei. Dabei übersah die Fau das Rot der Ampel. Ein 49-Jähriger bog bei Grün mit seinem Lastwagen aus Richtung Rißegg in die Waldseer Straße ein. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 11 000 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Auf die Verursacherin kommt nach Mitteilung der Polizei nun eine Anzeige zu.