Autofahrerin übersieht Fußgänger

Ein Fußgänger ist am Dienstag bei einem Unfall in Biberach verletzt worden. Eine 76-jährige Autofahrerin hatte den 31-jährigen Mann beim Abbiegen übersehen. Gegen 7.45 Uhr fuhr die 76-Jährige in der Wielandstraße. Beim Abbiegen in den Bismarckring übersah sie den Fußgänger. Der 31-Jährige wollte an der Fußgängerampel die Straße überqueren. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei aus Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Auto entstand kein Schaden.