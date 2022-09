Autofahrerin muss mit zwei Anzeigen rechnen

Die Polizei hat am Dienstag in Biberach eine Audi-Fahrerin angehalten, der am Steuer telefoniert hat und dessen Autoreifen zudem keine ausreichende Profiltiefe aufwiesen. Eine Polizeistreife stoppte die 36-Jährige gegen 11.15 Uhr in der Waldseer Straße. Laut der Polizeimeldung hatte die Audi-Fahrerin während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Polizisten fest, dass die beiden Vorderreifen bis auf einen Millimeter abgefahren waren. Die Fahrerin muss mit zwei Anzeigen rechnen: Für die mangelhafte Bereifung ist ein Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg fällig, für die Mobiltelefonbenutzung während der Fahrt kommen 100 Euro und ein Punkt hinzu.