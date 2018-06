Autofahrerin übersieht 15 Jahre alten Radfahrer

Leichte Verletzungen hat sich ein 15-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Montag in Biberach zugezogen. Gegen 7 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin in der Riedlinger Straße stadteinwärts unterwegs. Die Frau bog nach rechts in die Steigmühlstraße ab. Dabei achtete sie nicht auf den 15-Jährigen, der auf dem Radweg fuhr. Dieser prallte gegen das Auto. Dabei verletzte er sich leicht. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 2000 Euro.

Die Polizei empfiehlt Autofahrern besondere Aufmerksamkeit, wenn es um Zweiradfahrer geht. Fahrradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse unter Umständen nur schwer zu erkennen. Deshalb lautet der Rat der Polizei: Lieber einmal mehr und genauer schauen.