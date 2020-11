Autofahrer versucht Verkehrskontrolle zu umgehen

Bei Verkehrskontrollen haben Polizeibeamte des Polizeireviers Biberach am Samstag mehreer betrunkene oder berauschte Fahrer gestoppt.

Wie die Polizei mitteilt, muss sich ein 18-jähriger Autofahrer in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Der Opel-Fahrer wollte demnach am Samstag um 21.52 Uhr in Ringschnait eine Verkehrskontrolle umgehen. Kurz vor der Kontrollstelle wendete er seinen Opel und fuhr wieder in Richtung Ochsenhausen. Ein Streifenwagen des Polizeireviers Biberach folgte dem Opel und konnte den Autofahrer kurz vor Ochsenhausen einer Kontrolle unterziehen.

Bei dem 18-jährigen Fahrer wurden Anzeichen auf einen vorherigen Drogenkonsum festgestellt. Weitere Test bestätigten die Vermutung. Eine Blutprobe wurden in der Klinik entnommen und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.