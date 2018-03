Autofahrer stirbt, Lkw-Fahrer schwerstverletzt

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Montagabend auf der B30 bei Appendorf ums Leben gekommen, als sein Auto auf auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Lastwagen zusammenstieß. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Der Seatfahrer war gegen 18.45 auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs, der Mercedes-Lastwagen fuhr in Richtung Biberach. Aus bislang noch ungeklärten Gründen geriet der Seat auf den Fahrstreifen des Lkw, beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat rückwärts gestoßen. Der Laster schleuderte samt Anhänger quer über die B 30 und beschädigte mehrere Leitplanken, blieb aber stehen. Er hatte nach Polizeiangaben mehrere Fässer Gefahrgut geladen, die unbeschädigt blieben. Der 40 Jahre alte Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Er wurde, wie auch der schwerstverletzte Lastwagenfahrer, von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus seinem Fahrzeug befreit. Der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde in einer Klinik stationär aufgenommen. Die Schäden belaufen sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 8000 Euro an dem Auto und auf circa 120 000 Euro am Lkw-Gespann.

Die B 30 war aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt. Die Straßenmeisterei Biberach richtete eine örtliche Umleitung ein.