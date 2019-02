Autofahrer nach Ausweichmanöver schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B 312 bei Biberach in Fahrtrichtung Riedlingen ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Mann scher verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte er versucht, einem überholenden Auto auszuweichen, das ihm entgegen kam.

Nach einer ersten Auskunft der Polizei fuhr der 44-jährige Mann mit seinem weißen Opel auf der B 312 von Biberach in Richtung Riedlingen. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Biberach und der Burren-Gaststätte soll ihm eine von einem Lastwagen angeführte Kolonne aus sechs bis sieben Fahrzeugen entgegen gekommen sein. Aus dieser Kolonne habe ein Fahrzeug den Lastwagen überholt. Der 44-Jährige entschloss sich dabei zu einem Ausweichmanöver. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge soll es laut Polizei aber nicht gekommen sein. Allerdings geriet das Fahrzeug des 44-Jährigen ins Schlingern, kam zunächst nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und kam in der Straßenmitte zum Stehen.

Die Feuerwehren aus Biberach und Stafflangen – mit 22 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz – bargen den Fahrer zusammen mit dem Rettungsdienst. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Die B 312 war in diesem Bereich bis zum Abend noch komplett gesperrt.

