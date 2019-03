Autofahrer missachtet Vorfahrt

Zu einem Unfall ist es am Samstag gegen 19.35 Uhr in er Hubertus-Liebrecht-Straße gekommen. Ein 65-jähriger Mazda-Fahrer war dort in Richtung Biberach unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte er in die K 7532 einbiegen. Hierbei übersah er den VW einer 21-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Durch den Aufprall wurde das Auto der jungen Frau noch auf ein wartendes Fahrzeug geschoben, mit dem eine 22-jährige Frau unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden von rund 18 000 Euro.