Autofahrer missachtet Vorfahrt

Die Vorfahrt missachtet hat ein Mercedesfahrer am Montagabend am Kreisverkehr beim Jordanbad in Biberach. Der Mann fuhr gegen 20 Uhr aus der Memminger Straße in den Kreisverkehr ein. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr im Kreisel, wo bereits ein VW Passat unterwegs war, das Vorfahrt hatte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste dessen Fahrer nach links ausweichen. Dabei stieß er erst gegen die Leitplanke und kam dann von der Straße ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des Mercedes hingegen fuhr weiter in Richtung Ochsenhausen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den schätzt die Polizei auf ungefähr 2000 Euro. Der Passat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen barg ihn.

Falls es Zeugen gibt, die den Unfall beobachtet haben, können diese sich bei der Polizei in Biberach melden, Telefon 07351/447-0.