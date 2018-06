Autofahrer müssen in Biberach nachts vom Gas

Was in Ulm, Ravensburg oder Friedrichshafen bereits Realität ist, kommt voraussichtlich dieses Jahr auch auf die Autofahrer in Biberach zu: Auf mehreren Abschnitten großer innerstädtischer Durchgangsstraßen gilt dann zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30. Der Bauausschuss sagt mehrheitlich Ja zu dieser Regelung. Sie ist Bestandteil des sogenannten Lärmaktionsplans, den die Stadt aufgrund der Vorgabe einer EU-Richtlinie aufstellen muss.

Hauptanliegen ist dabei, die Anwohner stark befahrener Straßen vor zu viel Verkehrslärm zu schützen. Die Stadtverwaltung hat im vergangenen Jahr für die besonders betroffenen Bereiche (Lärmschwerpunkte) genaue Daten erhoben, wie viele Menschen dort jeweils von Lärm betroffen sind. Außerdem wurden Vorschläge gemacht, wie dem Lärm entgegengewirkt werden kann.

Ideal wäre, die Verkehrsmenge auf den betroffenen Straßen zu reduzieren. Weil das aber nicht einfach möglich ist, bleibt als Lösung hauptsächlich, die Straßen mit lärmoptimiertem Asphalt zu versehen oder eben eine Tempo-30-Regelung zumindest nachts.

Überwachung durch Blitzer

Der Plan der Stadtverwaltung ist es, die betroffenen Straßenabschnitte in den nächsten Jahren tatsächlich mit lärmoptimiertem Asphalt auszustatten. Weil solche Baumaßnahmen aber nicht überall kurzfristig möglich sind, kommt es zunächst zu den Tempo-30-Lösungen. Damit diese Geschwindigkeitsbeschränkung eingehalten wird, will die Stadt dies mit stationären Blitzern überwachen. „Ich weiß, dass das für Autofahrer eine äußerst nervige Angelegenheit ist, aber es geht nicht anders. Das zeigt die Erfahrung in anderen Kommunen“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann im Bauausschuss.

Für ihn ist die Tempo-30-Regel ohnehin nur „eine Krücke“. Ziel sei, den Nachweis zu führen, dass durch den Bau des Aufstiegs zur B30 und den Ausbau der Verbindung zwischen dem Neubaugebiet Talfeld und dem Gewerbegebiet Aspach (Blosenberg) eine Verkehrsreduzierung in der Stadt möglich ist. „Diese Berechnungen, die sehr kompliziert sind, stellen wir gerade an, um beide Bauvorhaben überhaupt genehmigt zu bekommen“, so Kuhlmann. Erst wenn dieses „strategische Netz“ für Biberach gebaut sei, könne die Stadt daran gehen, innerstädtische Straßen zu beruhigen, umzubauen oder für andere Verkehrsarten (ÖPNV, Fahrrad) noch attraktiver zu machen.

„Was wir wirklich brauchen, sind die Umgehungsstraßen“, sagte Friedrich Kolesch (CDU). Solange es diese aber noch nicht gebe, sei die Stadt verpflichtet, alles zu tun, um die Bürger vor Lärm zu schützen. Er machte allerdings auch keinen Hehl daraus, dass ein nächtliches Tempo 30 auf freier Straße vielen Autofahrern nur schwer zu vermitteln sei. „Ein Nachtfahrverbot für Lastwagen in der Innenstadt wäre besser.“ Das wiederum sah Kuhlmann kritisch, mangels geeigneter Ausweichstrecken für den Schwerverkehr.

B-30-Aufstieg nicht bejubeln

Man müsse aufpassen, dass man durch die Tempo-30-Regelungen den Verkehr nicht in andere Straßen verdränge, sagte Lutz Keil (SPD). Den Bau des B-30-Aufstiegs bejuble seine Fraktion zwar nicht. „Wir hoffen aber, dass dann der ÖPNV, die Elektromobilität und das Fahrradfahren in der Stadt zunimmt und wir eine Lärmentlastung bekommen.“

Flavia Gutermann (Freie Wähler) sieht in der Geschwindigkeitsbegrenzung die einzige kurzfristige Möglichkeit, etwas gegen den Lärm zu erreichen. „Auch wenn einige wohl schon zu sparen beginnen, damit sie die Knöllchen bezahlen können.“

Die Tempo-30-Regelungen nehme seine Fraktion wohlwollend zur Kenntnis, meinte Josef Weber (Grüne). Von weiteren Umgehungsstraßen erwarte er sich aber nur eine geringe Entlastung.

Hier muss man bald langsamer fahren

Auf folgenden Straßen gilt – zumindest in Abschnitten – zwischen 22 und 6 Uhr bald Tempo 30

Waldseer Straße

Riedlinger Straße

Kolpingstraße

Felsengartenstraße.

Saulgauer Straße

Theaterstraße

Bismarckring

Durchgängig Tempo 50 gilt zwischen 22 und 6 Uhr bald auf der Ulmer Straße

Innerorts durchgängig Tempo 50 gilt zwischen 22 und 6 Uhr bald auf der Memminger Straße

In der Ortsdurchfahrt Ringschnait gilt zumindest zwischen 22 und 6 Uhr bald Tempo 30, möglicherweise sogar tagsüber.