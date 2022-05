Autofahrer auf Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Gegen 16 Uhr war am Montag ein 47-Jähriger mit seinem Lexus im Bismarckring in Richtung Zeppelinring in Biberach unterwegs. Bei der Bahnhofstraße erkannte er mehrere wartende Autos wohl zu spät und fuhr auf das erste Fahrzeug auf, teilt die Polizei mit.

Dabei schob er den BMW eines 42-Jährigen auf den Skoda eines 18-Jährigen vor ihm. Ohne sich um den Schaden von etwa 30 000 Euro zu kümmern, entfernte sich der 47-Jährige in Richtung Amtsgericht. Mit dem Eintreffen der Polizei kam auch der Verursacher zum Unfallort zurück. Schnell hatte die Polizei den Verdacht, dass der Fahrer im Rausch sein könnte. Ein Test bestätigte, dass er Drogen konsumiert hatte. Die Beamten nahmen ihn mit ins Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Einen Führerschein besitzt er nicht. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.