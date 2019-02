Auto- und Einzelhändler wollen künftig kooperieren

Die Werbegemeinschaft Biberach und die Organisatoren der Biberacher Automobilausstellung (BAA) machen künftig gemeinsame Sache. So findet die elfte BAA am Sonntag, 5. Mai, als Veranstaltung der Werbegemeinschaft statt – in Kombination mit dem 31. Biberacher Musikfrühling am Tag zuvor. Die zehn Autohändler, die auf der BAA vertreten sind, werden im Gegenzug Mitglied in der Werbegemeinschaft. Diesen Plan verkündete Günter Warth vom Vorstand der Werbegemeinschaft bei der Hauptversammlung des Vereins am Dienstagabend.

„Das ist unser Knüller“, sagte Warth über die zunächst für zwei Jahre geplante Kooperation. Die BAA wurde bislang alle zwei Jahre von rund einem Dutzend Autohäusern aus Biberach und der Region selbst organisiert, immer am Sonntag nach dem Musikfrühling. „Nun sind die Händler auf uns zugekommen, mit der Anfrage einer Kooperation“, so Warth. Entstanden sei der Plan, mit Musikfrühling und BAA ein gemeinsames Aktionswochenende zu organisieren, mit der Werbegemeinschaft als alleinigem Veranstalter.

Hoffnung auf größere Dynamik

Im Gegenzug schlüpfen die zehn Autohändler als Mitglieder unter das Dach der Werbegemeinschaft. „Durch das Bündeln der Kräfte bekommen Musikfrühling und BAA eine größere Dynamik und doppelte Werbepower“, sagte Warth. Möglicherweise werde aus diesem Wochenende in Zukunft „etwas ganz Großes“, kündigte er an. Aktuell hat die Werbegemeinschaft 116 Mitglieder. „Es waren schon mal mehr“, sagte Vorsitzender Gustav Eisinger, „und es wird immer schwieriger, neue Mitglieder zu gewinnen.“ Vor allem aus der Dienstleistungsbranche, speziell aus dem Gesundheitssektor, und der Gastronomie wünsche man sich mehr Mitglieder. „Vor allem die Gastronomen profitieren von unseren Veranstaltungen, aber es kommt nichts zurück“, meinte Bernd Kathe, Werbebeauftragter des Vereins.

Finanziell steht die Werbegemeinschaft solide da. Nach Verlusten in den Jahren 2015 bis 2017 wurde 2018 wieder ein Jahresgewinn von rund 8250 Euro erwirtschaftet, der den Gesamtmitteln von rund 29000 Euro hinzugefügt werden konnte. Einkaufsgutscheine im Wert von 168500 Euro hat die Werbegemeinschaft 2018 ausgegeben, die in den Mitgliedsbetrieben eingelöst werden können. Das sind rund drei Prozent mehr als im Vorjahr. Rund 241000 Euro an Rücklagen aus nicht eingelösten Gutscheinen liegen derzeit auf der Bank, so Kassierer Peter Huhndorf.

Friedrich Kolesch, der im Vorstand für die politische Interessenvertretung der Werbegemeinschaft zuständig ist, appellierte an den anwesenden Oberbürgermeister Norbert Zeidler, die Stadt möge ihren einzelhandelsfreundlichen Kurs beibehalten. Wichtig sei hierbei besonders das Aufstellen und Umsetzen von Handelskonzepten (zum Beispiel keine innenstadtrelevanten Sortimente auf der grünen Wiese verkaufen zu lassen) sowie die Erreichbarkeit der Innenstadt mit allen Verkehrsmitteln.

Auf den Service kommt es an

Die Stadt habe mit den Stadtwerken zuletzt Vorbildliches beim öffentlichen Nahverkehr geleistet, „in einem Flächenlandkreis wird das Auto – egal mit welchem Antrieb - aber auch weiter eine wichtige Rolle spielen“, so Kolesch. Um Unterstützung bat er die Stadt auch bei der Fortführung der verkaufsoffenen Sonntage immer Anfang November zu den Biberacher Filmfestspielen: „Wir wollen das auch für die kommenden fünf Jahre beantragen.“

Warth appellierte an die Mitgliedsfirmen, Serviceleistungen in Zeiten des digitalen Wandels perfekt zu erledigen. Dazu gehöre neben Sauberkeit in und um die Läden auch ein problemloser Umtausch, hohe Verbindlichkeit bei den Preisen, hohe Kompetenz der Mitarbeiter, Getränkeangebote und Ruhezonen in den Geschäften, großzügige Öffnungszeiten, alle Bezahlmöglichkeiten sowie attraktive und beleuchtete Schaufenster auch nachts. „Ansonsten bleiben die Leute zu Hause und kaufen im Internet“, so Warth.