Auto überschlägt sich auf der Bundesstraße 312

Leicht verletzt hat eine Frau am Sonntag einen Unfall bei Biberach überstanden. Das teilt die Polizei mit. Die 56-Jährige fuhr gegen 21 Uhr auf der B 312. Beim Burrenwald kam sie zu weit nach rechts. Der VW rammte zunächst ein Verkehrszeichen, drehte sich dann in der Luft und prallte gegen einen Baum. Der Kleinwagen blieb schließlich auf der Seite im Gras liegen. Die Fahrerin wurde zu ihrem Glück nur leicht verletzt und blieb zur Beobachtung im Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro.