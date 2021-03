Auto überschlägt sich

Nach einem Unfall am Sonntag bei Ringschnait hat die Feuerwehr eine Fahrerin aus ihrem Auto gerettet. Gegen 20.30 Uhr war eine 25-Jährige zwischen Reichenbach und Ringschnait unterwegs. In einer Linkskurve konnte die Frau ihr Fahrzeug nicht mehr steuern. Sie kam von der Straße ab. Ihr Auto überschlug sich. Die Feuerwehr rettete die Frau aus dem Fahrzeug. Ein Sanitäter versorgte ihre leichten Verletzungen an der Unfallstelle. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3000 Euro.