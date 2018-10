Auto landet auf dem Dach

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Freitag in Biberach von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ihr Auto im Jordan-Ei auf dem Dach gelandet.

Die 29 Jahre alte Frau war gegen 22.50 Uhr mit ihrem Peugeot von Biberach in Richtung Jordan-Ei unterwegs. Aufgrund Nebels, fehlender Ortskenntnisse, überhöhter Geschwindigkeit und nicht zuletzt wegen ihrer alkoholischen Beeinflussung übersah sie die Einmündung in den Kreisverkehr. Sie fuhr ungebremst geradeaus über die Einmündung und in das dahinter befindliche Gebüsch. Ihr Auto landete auf dem Dach.

Die 29-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Ihr wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Die Frau erwarten nun ein längerer Führerscheinentzug und eine Anzeige. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.