Auto kippt auf die Seite

Leichte Verletzungen hat sich eine Frau bei einem Unfall am Mittwoch (erster Weihnachtsfeiertag) bei Biberach zugezogen, als sie mit ihrem Auto im Straßengraben landete. Wie die Polizei mitteilte, war die 68-Jährige gegen 12 Uhr auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Biberach-Nord und -Süd kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Das Auto kippte auf die Seite und rutschte mit der Fahrerseite nach unten in einem Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau vorsorglich ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.