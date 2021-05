Auto gerät plötzlich in Brand

Während der Fahrt mit ihrem Auto hat eine 29-Jährige am Mittwoch in Biberach plötzlich Rauch in ihrem Auto bemerkt.

Die Frau fuhr gegen 14 Uhr in der Riedlinger Straße, als aus der Lüftung ihres Fahrzeugs Qualm drang. Sie hielt an und verließ mit ihren Kindern das Auto. Verletzt wurde niemand. Aus dem Motorraum kamen Flammen. Ein Zeuge eilte zu Hilfe. Er konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Ein technischer Defekt war laut Polizei wohl Grund für das Feuer. Ein Abschleppfahrzeug nahm das nicht mehr fahrbereite Auto mit.