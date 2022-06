Autofahrerin gerät auf Gehweg und verletzt zwei Frauen

Eine Autofahrerin ist am Montag in Biberach auf einen Gehweg geraten und hat zwei Fußgängerinnen leicht verletzt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr in der Pfluggasse. Vermutlich aus Unachtsamkeit sei eine 79-Jährige mit ihrem Audi nach rechts auf den Gehweg abgekommen, so die Polizei weiter. Dort liefen zwei Frauen im Alter von 93 und 68 Jahren, die von dem Auto erfasst wurden. Die beiden Fußgängerinnen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.