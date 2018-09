Auto erfasst Inlinerin

Eine Autofahrerin ist am Montag in Biberach mit einer Frau zusammengestoßen, die auf Inline-Rollschuhen unterwegs war. Die 36-jährige Autofahrerin war gegen 15.40 Uhr mit ihrem Auto in der Saulgauer Straße unterwegs. Sie wollte nach links in die Kolpingstraße abbiegen. Am Einmündungsbereich verläuft ein Zebrastreifen. Hier fuhr eine 60-Jährige mit ihren Inlinern. Laut Polizeiangaben hatte die Autofahrerin nur nach rechts geschaut, und deshalb die Inlinerin übersehen. Sie stießen zusammen und die 60-Jährige stürzte. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.