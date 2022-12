Auszeichnung für zehn Gärten im Landkreis

Erstmals hat der Landkreis Bibearch zehn Privatgärten, die Insekten und Kleintieren Nahrung und Unterschlupf bieten und Aspekte der Nachhaltigkeit und des Artenschutzes in besonderem Maße umsetzen, mit der „Naturgartenplakette“ des Landkreises ausgezeichnet. Landrat Mario Glaser überreichte die Plaketten im Rahmen einer Feierstunde an die Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer.

Die ausgezeichneten Gartenbesitzer dürfen ihre Gärten künftig mit einer Edelstahlplakette als „Naturgarten“ ausweisen. Für alle 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Naturgartenwettbewerbs 2022 gab es eine scharfe Japansäge für die Arbeit im Garten. „Die Gärten, die ich auszeichnen darf, entsprechen nicht dem üblichen Bild eines schönen Gartens. Sie glänzen nicht mit einem englischen Rasen oder dadurch, dass sie besonders ordentlich sind. Sie bieten, was viel wichtiger ist: einen Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten“, so Landrat Glaser in seiner Laudatio.

Im Frühjahr 2022 hatte die Obst- und Gartenbauakademie des Landkreises Biberach (OGAB) den Wettbewerb ausgerufen. Bis Mitte Juli waren 35 Bewerbungen eingegangen. Anfang August besuchte die Jury mit Alexander Ego, Leiter der Obst- und Gartenbauakademie, Anna-Lena Bader, Landwirtschaftsamt, Isabell Richter, ehemalige Praktikantin von Alexander Ego und Juliane Fischer von der Zentralstelle für Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung die Gärten. In zwölf Stunden legte die Jury rund 250 Kilometer durch den Landkreis zurück und machte fast 1000 Fotos. „Was wir gesehen haben, hat uns beeindruckt. Es ist großartig, was in den Gärten entsteht und wie sich Menschen, Tiere und Pflanzen hier wohlfühlen“, so Alexander Ego.

Zu den Bewertungskriterien gehörten der Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger und/oder Pflanzenschutzmittel, der Verzicht auf torfhaltige Substrate, auf Mähroboter und Unkrautflies. Wasserstellen, Steinhaufen, Trockenmauern, Reisighaufen, Totholz und Ähnliches als Lebensraum für Insekten, Amphibien und andere Lebewesen, Nistmöglichkeiten und Fütterungsstellen, Anti-Versiegelungsmaßnahmen und eine Kreislaufwirtschaft.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Naturgartenplakette des Landkreises sind: Barbara Helène, Biberach, Wolfgang Dürrenberger, Maselheim, Alexandra Markgraf-Angele, Attenweiler, Jürgen Beyerle, Biberach, Hanno Hohenberger, Biberach, Konrad Schaible, Gutenzell, Ulrike Heimbach, Hochdorf, Manuela Manegold, Schwendi, Sabine Branz, Eberhardzell, und Monika Maurer, Biberach.

Der Naturgartenwettbewerb des Landkreises soll 2023 erneut ausgeschrieben werden.