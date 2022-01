Auszeichnung für Hochschule Biberach

Familienfreundlichkeit, Gleichstellung und Diversität: Die Hochschule Biberach (HBC) setzt ganz bewusst Akzente als offene Hochschule in einer offenen Gesellschaft. Für ihre Gestaltung einer lebendigen und vielfältigen Hochschule mit familiärer Atmosphäre erhielt sie nun zum dritten Mal in Folge das Zertifikat „audit familiengerechte Hochschule“.

Das Zertifikat wird vom Kuratorium der „Beruf und Familie Service GmbH“ als Qualitätssiegel für eine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik vergeben. Erstmals erhielt die Hochschule im Jahr 2015 die Auszeichnung.

„Durch eine Vielzahl an Angeboten und Maßnahmen möchten wir die Attraktivität als Studien- und Arbeitsstätte unterstreichen“, sagt Thomas Schwäble, Kanzler der Hochschule Biberach. Die vergangenen Monate der Pandemie hätte die Gesellschaft insgesamt gelehrt, wie wichtig soziale Begegnungen und familienfreundliche Orte sind. Das Thema Vereinbarkeit habe dadurch einen neuen Stellenwert erhalten, dem auch die Hochschule gerecht werden müsse und wolle. Vieles an der HBC sei in den vergangenen Monaten durch Zusammenhalt, individuelle Lösungen und großem Engagement gelungen – nun gelte es die gemachten Erfahrungen in Konzepte zu gießen, um die HBC als Arbeits- und Studienort attraktiv zu halten.

Beispielhaft nennt Schwäble die individuelle Gestaltung der Arbeits- und Studienzeit angepasst an familiäre Bedürfnisse, die durch die Betreuung kleiner Kinder oder die Pflege von Angehörigen entstehen. Familienthemen will der Verwaltungschef auch in seinem Verantwortungsbereich Verwaltung 4.0 und bezogen etwa auf die Personalentwicklung einfließen lassen. Einen Schwerpunkt wird die Hochschule in diesem Jahr zudem auf die Themen Diversity und Inclusion legen, so Frauke Zimmermann von der Zentralstelle für Gleichstellung und Diversity. „Mit verschiedenen Aktionen wollen wir die Hochschule sensibilisieren und so eine gelebte Kultur etablieren, die geprägt ist von Offenheit und Akzeptanz“.

Voraussetzung für die Zertifizierung ist das erfolgreiche Durchlaufen des Re-Auditierungsprozesses, in dem der Durchdringungsgrad der bereits umgesetzten vorhandenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen in den Blick genommen wurde.