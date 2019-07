Auszeichnung für Müller und Bufler

Mit Lisa Müller und Markus Bufler (im Bild rechts) haben nun auch die noch fehlenden beiden Torjäger der Saison 2018/19 aus dem Fußballbezirk Riß ihre Kanone bekommen. Diese überreichte in Biberach Matthias Kloos (im Bild links) von FuPa Oberschwaben, dem Amateurfußballportal von Schwäbisch Media für die Region. Lisa Müller hatte in der vergangenen Spielzeit für den SV Mietingen in der Frauen-Bezirksliga 24 Treffer erzielt. Markus Bufler schoss 30 Tore für den BSC Berkheim in der Kreisliga A I.