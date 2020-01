Auswahl bei Turnier in Wain

Die Talentfördergruppe Donau-Riß des Württembergischen Fußballverbands (WFV) tritt mit zwei U12-Juniorinnen-Teams am Samstag, 11. Januar (ab 14 Uhr), beim Hallen-Cup der E-Junioren in Wain an. Nominiert für die WFV-Auswahl wurden unter anderem Sina Waibel, Lana Waibel (beide SV Alberweiler), Pauline Knupfer (SV Erlenmoos), Hannah Becker (TSG Maselheim-Sulmingen), Emma Mayer, Hannah Mayer (beide SV Rissegg) und Klara Hummler (TSV Warthausen).