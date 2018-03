Ausstellungsfahrt nach Bernried

Eine Kunstfahrt der Volkshochschule (VHS) Biberach führt am Samstag, 21. April, zum Buchheim Museum der Fantasie an den Starnberger See.

Spaziergänge im romantischen Museumspark mit altem Baumbestand, Teichen, Pagoden und Kunstinstallationen oder direkt am Starnberger See runden den Museumsbesuch ab.

Bei dieser Veranstaltung ist die Busfahrt, der Eintritt, eine Führung und die Reisebegleitung enthalten. Anmeldung bei der VHS unter Telefon 07351/9613, per E-Mail an vhs@biberach-riss.de oder im Internet unter der Adresse www.vhs-biberach.de