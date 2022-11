Ausstellungsfahrt im Herbstsemester

Auch im Herbstsemester der Volkshochschule Biberach (vhs) gibt es wieder eine Ausstellungsfahrt. Am Samstag, 12. November, geht es in das Archiv der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Ulm.

Die HfG, 1953 von Inge Scholl, Otl Aicher und Max Bill in Ulm gegründet, zählte in der Zeit ihres 25-jährigen Bestehens international zu den fortschrittlichsten Ausbildungsstätten im Bereich Design und Umweltgestaltung und setzt mit ihrem Design-Konzept „ulmer modell“ bis heute Maßstäbe. Seit 2011 ist das HfG-Archiv ins ehemalige Hochschulgebäude auf dem Ulmer Hochsträß zurückgekehrt und zeigt am dortigen Originalschauplatz sowohl in der ständigen Ausstellung wie auch in Sonderausstellungen die wechselvolle Geschichte der legendären Ausbildungsstätte für Gestalter.

„Von der Stunde Null bis 1968“ wird an mehr als 200 Exponaten, Fotografien, Grafiken, Schenkungen und Nachlässen dem Mythos HfG nachgespürt. Selbstverständlich sind alle HfG-Ikonen wie der „Ulmer Hocker“, das Stapelgeschirr „TC 100“ oder die als „Schneewittchensarg” berühmt gewordene Radio-Phono-Kombination „SK 4” der Firma Braun zu sehen.

In der aktuellen Sonderausstellung anlässlich des 100. Geburtstags von Otl Aicher wird aus dessen reichhaltigem Nachlass eine Auswahl seiner berühmten Plakate vorgestellt. Otl Aichers international gewürdigte Arbeiten sind noch immer Impulsgeber und Vorbild angehender Gestalterinnen und Gestalter. Mit den Erscheinungsbildern der Olympischen Spiele 1972 in München beispielsweise schrieb er Designgeschichte.

Die Anfahrt nach Ulm muss man selbst organisieren. Treffpunkt ist um 11.45 Uhr vor dem Haupteingang des HfG-Archivs, am Hochsträß 8. Die vhs Biberach bietet ihre Ausstellungsfahrten in Kooperation mit der vhs Laupheim und Ehingen an. Jede vhs hat ein bestimmtes Kontingent an Plätzen. Aus diesem Grund ist eine frühzeitige Anmeldung unter www.vhs-biberach.de, per E-Mail an vhs@biberach-riss.de oder unter Telefon 07351/51-338 erforderlich.