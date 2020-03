Ausstellung zu Auschwitz an Gymnasien

In der Mediothek des Pestalozzi- und des Wieland-Gymnasiums Biberach (PG und WG) ist noch bis 20. März eine Ausstellung zum ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz zu sehen. Das teilen die Schulen mit.

Dabei handelt es sich um eine deutschlandweite Premiere: Als erste Schulen zeigen die beiden städtischen Gymnasien gemeinsam die deutsche Fassung, die die polnische KZ-Gedenkstätte erarbeitet hat. Möglich wurde dies durch den WG-Lehrer Volker Arnold, der ein Jahr in Polen lebt und dort in engem Kontakt zu der Gedenkstätte steht.

So können den Geschichtsschülern an PG und WG sehr detaillierte Einblicke in die Organisation des Grauens gegeben werden. Nebenbei werden die Schüler selbst zu Museumspädagogen, indem sie ihren Mitschülern die 30 Schautafeln vorstellen.