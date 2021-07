Arbeiten von Christiane Lehmann zeigt der Kunstverein Biberach vom 31. Juli bis 29. August im Komödienhaus Die Künstlerin bewegt sich seit mehr als 20 Jahren im Spannungsfeld zwischen Kunst und Natur. Einen Namen als oberschwäbische „LandArt“-Pionierin machte sie sich durch ihren weithin bekannten „LandArt-Weg“ im Pfrunger Burgweiler Ried.

Schon während ihrer Studienzeit reiste Christiane Lehmann zu indigenen Völkern, wie Samen, Mongolen und Hopi, auf der Suche nach Lebensformen, die noch verwurzelt sind in Naturrhythmen. So wurde der Schwerpunkt ihrer künstlerischen Auseinandersetzung durch einen Blick auf die gesellschaftliche und politische Dimension unseres Umgangs mit Natur und Technik ergänzt. Ihre künstlerische Arbeit reicht hin bis zur Environmental Art.

„Konzentrierte Aufmerksamkeit und sorgfältige Wahrnehmung, Intuition und Schlüsse ziehende Erkenntnis leiten die Künstlerin Christiane Lehmann an, um einer Antwort auf einen großen Fragenkomplex auf die Spur zu kommen: Wo und wie finden die Übergänge von Naturhaftem und Menschengemachtem statt?“, so Herbert Köhler 2013 bei der Vernissage zur Ausstellung „Catch the Code“.

Christiane Lehmann studierte Kunst an der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn, erwarb ein Diplom in Bildhauerei und erhielt eine Meisterschülerurkunde bei Enne Haehnle. Sie vertiefte ihre Studien bei der Beuys-Schülerin Shelley Sacks in Oxford und mit einer Meisterschülerzeit bei Leiko Ikemura.

In der Ausstellung „Von Erdverwertern und Pflanzenmenschen“ steht eine raumgreifende Installation mit handgestochenen Weißtorfsoden im Mittelpunkt. Die im Material sichtbaren Pflanzenreste sind 6000 bis 8000 Jahre alt. Torf ist für die Künstlerin Symbol für Erde und Evolution. Außerdem sind eine Reihe von Keramikobjekten aus der Serie „Porträtrosa“ sowie Malerei und Collagen aus der Serie „precise farming“ zu sehen.