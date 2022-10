Ausstellung „Unsere Würde tanzt“ in Friedenskirche

Seit 2001 ist der 25. November ein von der UNO offiziell anerkannter internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen. Die Mitglieder der Lokalen Agenda 21 der Arbeitsgruppe Geschlechter Gerecht haben gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern bis dahin eine umfangreiche Veranstaltungsreihe mit verschiedenen Angeboten geplant. Als nächstes steht die Ausstellung unter dem Titel „Unsere Würde tanzt“ und ein Vortrag zum Thema „Frauen in Literatur und Gesellschaft“ auf dem Programm.

Würde ist eine schützenswerte Kostbarkeit. Würdeverlust geschieht oft subtil in Formen von Entfremdung vom Eigenen, von Machtlosigkeit, Namenlosigkeit und Depersonalisierung. Die Künstlerin Marlies Spiekermann zeigt dazu vom 16. Oktober bis 9. November eine Ausstellung mit eigenen Bildern unter dem Titel „Unsere Würde tanzt“ in der Friedenskirche in Biberach. Die in dieser Ausstellung dargestellten biblischen Frauen sprangen aus dem Rahmen vorgegebener rechtlicher, kultureller und religiöser Rollen, die ihnen das Leben zugewiesen hatte. Mit der Sehnsucht nach erfülltem Leben und dem Mut des betroffenen Herzens erwarben sie für sich und andere neue Würde.

An der Vernissage am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr in der Friedenskirche hält Judith Bihr, Kunsthistorikerin und stellvertretende Leiterin des Biberacher Museums, den einführenden Vortrag „Marlies Spiekermann. Frauen in Kunst und Religion“. Der Mädchenchor „Tonika“ aus Warthausen wird den Abend musikalisch umrahmen.

Nur wenige Tage später am Mittwoch, 19. Oktober, um 19 Uhr beleuchtet Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Christoph Martin-Wieland-Stiftung, in der Friedenskirche schlaglichtartig Autorinnen vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Dabei geht sie nicht nur auf verschiedene literarische Werke ein, sondern erörtert auch die Bedingungen für weibliches Schreiben. Der Vortrag „Frauen in Literatur und Gesellschaft: Von Sophie von La Roche bis Charlotte Roche“ widmet sich gesellschaftlichen Umbrüchen und zeichnet in groben Zügen die Frauenbewegung nach.

Die Ausstellung und das Begleitprogramm wurde von der Friedenskirchengemeinde, der Evangelischen Familien-Bildungsstätte, der Agenda Geschlechter Gerecht der Stadt Biberach und der Katholischen Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau in gemeinsamer Kooperation erstellt.