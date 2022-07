Ausstellung über Wahrnehmung endet

Noch bis Samstag, 9. Juli, stellt Heidemarie Ziebandt ihre Werke in der Ausstellung „Andenken“ in der Galerie Uli Land in Biberach aus. Die Künstlerin ist selbst am Samstag von 11 bis 13 Uhr anwesend. Für ihre Malerei hat sie den zweiten Preis des Sechsten Internationalen André-Ecard-Preises für konkret-konstruktive Kunst 2022 erhalten. Die Linie als gegenstandsfreies Ausdrucksmittel bildet hier die Grundlage der ausgestellten Arbeiten. In der Ausstellung werden die konkreten Aspekte der Linie in serieller Vorgehensweise erkundet, heißt es von Seiten der Künstlerin.

In ihrer Arbeit beschäftigt sich Zieband mit der Wahrnehmung – so auch bei den Linien. Je nach Lichteinfall und Position des Betrachters verändere sich deren Wirkung. Auch mit Zuckerwürfeln hat sie sich bereits dem Aspekt der Wahrnehmung genähert. Im Mittelpunkt stehe dort, dass ein billiges Produkt der Lebensmittelindustrie als inspirierender, handhabbarer Werkstoff genutzt werde, heißt es von der Künstlerin. Die Zuckerwürfel sind dort Farbträger und Formbildner in einem. Auch in der jetzigen Ausstellung ist eine Auswahl ihrer Zuckerarbeiten zu sehen. Dadurch könne die zugrunde liegende Arbeitsweise nachvollzogen werden.