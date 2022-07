Ausstellung über Mutmachtiere für den Schulanfang

Von Dienstag, 5. Juli, bis Samstag, 16. Juli, sind in einer Ausstellung in der Biberacher Stadtbücherei die Mutmachtiere der Schulanfänger des Montessori-Kindergartens Fünf Linden zu sehen. Dort ist es mittlerweile zur Tradition geworden, dass Schulanfänger ihr eigenes Mutmachtier malen.

Als zukünftige Schüler stehen die Kinder nun vor großen Herausforderungen. Vieles wird in der Schule für sie neu sein. Sie brauchen Mut und Stärke, um die Aufgaben selbstständig übernehmen zu können. Dafür stehen symbolisch die selbst gewählten und selbst gestalteten Mutmachtiere. Die Ausstellung verteilt sich über die drei Stockwerke der Stadtbücherei und ist dort zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen. Diese sind dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Die Schulanfänger aus dem Städtischen Montessori-Kindergarten Fünf Linden haben zu Farben und Pinsel gegriffen und ein Tier auf die Leinwand gebracht, das ihnen für den bevorstehenden Schulanfang Mut macht. Die Kinder konnten dabei frei wählen, welches Tier sie am besten unterstützen kann – und so finden sich in bunten Farben ein Känguru, eine Kuh, ein Fuchs, ein Igel, ein Schmetterling, ein Tintenfisch, eine Schildkröte und vieles mehr.